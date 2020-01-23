Укравтодор у 2020 році будуватиме Північну об’їзну м. Тернопіль

Укравтодор у 2020 році будуватиме 9 нових об’їзних доріг

У 2020 році Укравтодор планує будівництво та реконструкцію 9 об’їздних шляхів загальною протяжністю 101,5 км.

«Українські міста мають звільнитися від транзитного трафіку, адже це зменшує кількість заторів і покращує транзитний потенціал дорожньої мережі. До того ж, це позитивно позначиться на безпеці руху, якості повітря, термінах експлуатації дорожнього покриття і зменшить кількість ДТП. Об’їздні дороги — сучасне та перевірене рішення для цих викликів», — зазначив Олександр Кубраков, Голова Укравтодору.

Зокрема, у 2020 році планується продовжити будівництво Північної об’їзної м. Житомир, Північної об’їзної м. Рівне, Південно-Західної об’їзної м. Полтава, Південної об’їзної м. Дніпро, об’їзної дороги м. Дунаївці (на ділянці між Чернівцями та Хмельницьким). Також розпочнуться роботи з будівництва Північної об’їзної м. Львів та Північної об’їзної м. Тернопіль.