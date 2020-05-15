Контактные линзы: только высококачественная продукция

В современном мире есть разные способы откорректировать плохое зрение и снова увидеть все красоты мира. Но особое место среди них занимают контактные линзы. Сегодня купить линзы может каждый. Причем бывают такие средства совершенно разные и предназначены для разных целей. Но, в то же время, вся продукция представлена лучшими мировыми производителями и имеет сертификаты.

Виды линз

Все контактные линзы, представленные в интернет-магазине, за своим предназначением делятся на следующие виды:

1. Однодневные линзы.

2. 30 дней не снимая.

3. Двухнедельные линзы.

4. Линзы на один месяц.

5. Квартальные линзы.

6. Традиционные линзы.

7. Цветные линзы.

8. Торические линзы.

Однодневные линзы

Такие линзы являются самым лучшим выбором, сделанным для того, чтобы глаза были красивыми и здоровыми. С ними можно будет забыть о хлопотах, связанных с уходом, да и стоят линзы такого типа недорого. Подойдут однодневные линзы людям, которые ведут себя энергично и часто заняты. Им не нужно будет тратить много времени на уход за изделием, а также покупку растворов, замену контейнеров, и отслеживание срока ношения.

С помощью однодневных контактных линз их владелец избавится от многих проблем, которые возникали при ношении линз других типов. Врачи-офтальмологи рекомендуют поочередно носить линзы и очки, что повысит уровень комфорта и решит такие проблемы, как чувствительность глаз к различным растворам и снятие линз, когда нападает насморк.

30 дней не снимая

Еще не так давно фантастической выглядела сама возможность носить контактные линзы целых 30 дней, не снимая их. В связи с этим люди сталкивались с множеством неудобств и доходило даже до реального вреда для глаз. Но новые технологии помогли осуществиться самым смелым мечтам и теперь непрерывное ношение контактных линз на протяжении целого месяца стало реальностью. Тридцатидневные линзы подойдут тем, для кого проблемой является постоянное их снимание. Для них такая продукция станет выходом из ситуации.

Двухнедельные линзы

Такой вариант рассчитан на тех, кто корректирует зрение с помощью линз чаще, чем с помощью очков, но, в то же время, нуждается в высоком комфорте. Линзы подобного типа не просто максимально защищают глаза, но и позволяют насладиться всеми их удобствами. А еще они стоят недорого и за целый месяц нужны будут только две пары. Такие линзы – это золотая середина между однодневными и тридцатидневными аналогами.