Как оформить срочный займ?

В жизни каждого человека происходят срочные финансовые расходы. Но иногда денег до зарплаты может совсем не оставаться. В таких случаях помогают финансовые учреждения, которые выдают срочные займы на карту. Микрокредит — тип кредитования на небольшие суммы и сроки для потребительских целей. Такие займы выдают микрофинансовые организации, которые отличаются лояльными требованиями к заемщикам.

На финансовом портале Finance.ua каждый житель города сможет оформить срочный кредит онлайн. Сервис для подбора займов максимально прост в использовании. Пользователь настраивает фильтры (сумма и срок кредита), и сайт формирует каталог МФО, среди которых заемщик может выбрать подходящую организацию.

Процесс оформления онлайн кредита через МФО

Микрокредитные фирмы отличаются скоростью обработки заявок практически со 100% одобрением. Для регистрации займа нужно заполнить данные в анкете:

Паспортные данные;

Идентификационный код;

Данные банковской карты;

Информация о трудоустройстве;

Номер телефона.

При положительном решении, заемщик получает договор про кредит на карту в электронном виде для подписания. Займы смогут получить даже студенты, пенсионеры, военные, мамы в декрете, люди с плохим кредитным рейтингом и задолженностями в банках. Кроме того, некоторые МФО выдают кредиты на сайте https://finance.ua/credits/online-f своим первым клиентам под 0,01% на льготный период.