Тернопільські гурти будуть боротись за можливість виступити на Мистецькому фестивалі “Ї”

6 травня о 20:00 у Тернопільській кнайпі відбудеться абсолютно новий захід від ГО “Молодіжне об’єднання “Файне місто” під назвою “New Music Space”. На ньому Ви зможете познайомитись із молодими, але безперечно дуже талановитими гуртами Тернополя, а вони в свою чергу будуть боротись за можливість виступити на музичній сцені Мистецького фестивалю “Ї”.

“New Music Space” – платформа для самовираження і реалізації власної творчості, тому в першому заході візьмуть участь три авторських гурти Тернополя: Hero is coming, Essensce radience, The DopeWaves, а суддівська колегія у складі організаторів “New Music Space” та Мистецького фестивалю “Ї” обере переможця, який зможе гідно виступити на музичній сцені найбільшої культурної події Тернополя.