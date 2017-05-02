Відомий музикант кличе тернополян боронити кусочок зеленої зони на бульварі Петлюри

Гітарист Los Colorados Ростислав Фук кличе тернополян на підмогу – захистити зелену зону на бульварі Петлюри.

Агов, журналісти, активісти і співчуваючі! Хто б міг завтра на 10:00 підтягнутись на Бульвар Петлюри? Бо за сприяння пана Надала і його п..до(демо)кратичних сил, таки вирішили будувати готельно-розважальний комплекс на самому бульварі, де вже освячений камінь на встановлення пам”ятника Петлюрі. Комплекс за кілька метрів від житлового будинку на 84 квартири. Оскільки сторона південна, то перші 4 поверхи сонця не будуть бачити взагалі. Та фіг з тим сонцем, територію зробили втричі більшою, ніж зазначено в плані. Люди вже з півроку ходять скаржитись, а нині зранку без попередження приїхала бригада і за півгодини поставила паркан. Викликали поліцію, до завтра роботи призупинили. Тож завтра о 10 ранку має прибути муніципальна поліція і хтось з міськради. Може бути і тітушня, тому прошу по максимуму залучити людей, – пише Ростислав у мережі Фейсбук.

Нагадаємо, готель, який планують збудувати на бульварі Петлюри (на ділянці в 9 сотих, яку продали на аукціоні) буде не зовсім готелем. Містобудівна рада, яка ніби то погодила будову, насправді ж відхилила розгляд цього питання через суперечність будівельним та архітектурним нормам, – пише 20 хвилин. До того ж згідно Генерального плану там знаходиться зелена зона.

Містобудівна рада відхилила розгляд цієї забудови, адже на бульварі взагалі не можна нічого будувати, – каже голова правління Тернопільської обласної організації Національної спілки архітекторів України, член містобудівної ради Олег Головчак. – Мова не про готель на 2-3 поверхи. Звучала інформація про дев’ятиповерхову будівлю. Готелем вона буде, по великому рахунку, формально. Швидше це будуть квартири готельного типу. Якщо ще простіше, то говоримо про житловий багатоповерховий і багатоквартирний будинок. Дев’ять сотих, якщо відкинути питання розташування, добра ділянка для приватного будинку. Максимум для будинку на декілька сімей. Все навантаження “ляже” на сусідні будинки. Навряд чи на проданій ділянці вдасться розмістити і стоянку і дитячий майданчик. Але, на жаль, містобудівної ради влада не чує.

За словами заступник міського голови Тернополя Вікторія Остапчук, земельні торги у формі аукціону з продажу цієї земельної ділянки площею 0,09 га на бульварі Петлюри відбулися 11 липня 2014 року. Реєстрацію учасників проводив виконавець торгів ПП «Сомгіз» відповідно до вимог земельного законодавства, тому інформації щодо кількості учасників у міськради немає. «Стартова ціна продажу земельної ділянки становила 247 455 гривень. За результатами торгів земельну ділянку продали за 816 601 гривню. Переможцем земельних торгів став громадянин Журавель А. Р.», – каже пані Вікторія.