Покидька, який тероризував Тернопіль нападами на жінок та дітей, затримано, – Олександр Богомол

Гарну новину у мережі Фейсбук повідомляє начальник Головного Управління Національної Поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Покидька, який два дні тероризував Тернопіль нападами на жінок та дітей, вчора затримано. Грабіжник в підвалі. Надіюсь на адекватне рішення суду. Деталі завтра. Дякую за роботу всім залученим поліцейським.

Впродовж кількох днів мешканців Тернополя тероризував невідомий. Чоловік у малолюдних місцях – в ліфтах та у дворах будинків грабував неповнолітніх дітей та жінок.

Жертвами ставали, як правило, жителі мікрорайону Сонячний. Невідомий, погрожуючи їм фізичною розправою, забирав цінні речі. За попередніми даними, жертвами грабіжника стало четверо дітей та дві жінки. Потерпілі змогли описати нападника і це допомогло оперативно спрацювати працівникам поліції.

За словами заступника начальника ГУНП – начальника кримінальної поліції Степана Яцуха, першого травня злодія затримали в Підволочиську. Там він переховувався від правоохоронців. Грабіжником виявився раніше судимий житель Тернополя, 1993 року народження. Підозрюваний відбував покарання за крадіжки та грабежі. У місцях позбавлення волі перебував більш як два роки.

Степан Яцух каже, що чоловікові ще й інкримінують хуліганство. Він 29 квітня наніс цеглою кілька ударів дівчині, яка вигулювала собаку у парку. Нападник побив жертву і втік, нічого з собою не взявши.

Зловмисника слідчі затримали відповідно до статті 208 КПК. Сьогодні він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває слідство. Деталі ходу розслідування згодом.