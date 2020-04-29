Тернопільський ляльковий театр пропонує глядачам вистави онлайн

Дивитись вистави онлайн запрошує Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки. Записи публікуватимуть на сайті театру.

– Любі глядачі! Ми знаємо, що ви сумуєте за нами та, як і ми, рахуєте дні до закінчення карантину. Час промайне швидше, якщо провести його в хорошій компанії, наприклад, з веселуном Карлсоном. Отож, пропонуємо Вам переглянути казку-комедію “Малюк і Карлсон”, яка сподобається не лише малечі, а й дорослим. У місті Стокгольмі, на звичайній вулиці, у звичайному будинку мешкає звичайна родина Сван-тесонів. Це звичайний тато, і звичайна мама, і троє звичайних дітей – Бессе, Бетан і Малюк. У цілому будинку є тільки одна незвичайна істота – Карлсон, що живе на даху. Ставши кращими друзями, їх чекає багато пригод попереду. Тож вирушайте у казкову мандрівку разом з героями вистави – буде весело! Бережіть себе та будьте здоровими! Незабаром побачимося! – йдеться на сайті.