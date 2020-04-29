Цветочные букеты для любых торжеств

Рассказать о своих чувствах и объяснится в любви можно разными путями. Один из способов – заказать элитный букет от сайта Zelena.ua. Пусть в виде посланников любви выступят цветы. Красочные, трепетные, ароматные и искренние. А какой именно букет выбрать – подскажет сердце.

Цветы, которые понравятся

Все зависит от того, какие цветы нравятся любимой. Если они весенние, то свой выбор стоит остановить на радужном миксе тюльпанов, букете, в котором находится пушистая и солнечная мимоза, или же нежная хрупкая сирень.

Для любительниц классики подойдут розы, гортензии, или же их сочетание. Экзотику представят букеты, в которых будут протея и цимбидиум. Не следует забывать и о насыщенном глубоком бордовом оттенке ранункулуса.

Прекрасно подойдут для букета также охапка ландыша, или же гиацинта. Можно будет выбрать любое число цветов, которые доставят по необходимому адресу.

Все цветы имеют высочайшее качество, стильные и собраны с любовью.

Преимущества

К главным преимуществам интернет-магазина следует отнести такие:

1. Букеты представлены лучшими мировыми брендами. Тысячи товаров и десятки брендов, представляющих весь мир.

2. Компания самостоятельно занимается импортом. Это гарантирует качество, а цены делает лучшими на всем украинском рынке.

3. Постоянное наличие товара. Все, что можно увидеть на сайте – всегда есть и будет доставлено на протяжении от одного до двух дней.

4. Возможность воспользоваться подарочной упаковкой. Ее предоставят каждому, дарящему цветы.

Уход за букетом

Приобретя букет и подарив его, следует позаботится о долговечности цветов, их красоты и свежести. Для этого нужно воспользоваться простыми и понятными советами.

1. Букет должен быть постоянно в воде.

2. Со стебля необходимо убрать листья, чтобы те не попали в воду.

3. Стебли подрезают с помощью острого ножика не менее, чем на 2 миллиметра. Срез нужно делать косым, для увеличения площади, куда будет впитываться вода.

4. Нужно следить за чистотой и прохладой воды, и чтобы в ней была подкормка. Что касается подкормки, то она содержит вещества, благодаря которым цветок развивается, а вода остается чистой.

5. Запрещается опрыскивание водой бутонов и листьев. Во влажной среде может развиться серая гниль.

6. Цветы должны находиться далеко от всевозможных сквозняков, солнечных лучей и тепловых источников.

7. Композицию, которая находится в оазисе, следует поливать каждый день.