17:05 | 7.11.2021
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Тернополян просять підтримати проєкт №39 «Зона відпочинку на Лозовецькій»

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Проєкт №39 «Зона відпочинку на Лозовецькій» (малий).

👉 https://budget.e-dem.ua/6110100000/project/19196

Серед великого розмаїття різних проєктів Громадського бюджету 2022 просимо звернути увагу та підтримати саме цей.
Основних причини дві:
❗ ПЕРША: вулиці Лозовецька, Фабрична і Збаразька – напівпромислові та не мають публічних відпочинкових зон вільного доступу чи скверів для прогулянок;
‼ ДРУГА І ГОЛОВНА: місцеві мешканці, не чекаючи допомоги ззовні, самоорганізувались і кілька останніх років облаштовують на вільній земельній ділянці скверик, у тому числі захищаючи місцину від забудови.

Проєкт прискорить перетворення даної локації на повноцінне і сучасне місце відпочинку, спілкування, прогулянок, а також стане окрасою мікрорайону.

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