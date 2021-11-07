Тернополян просять підтримати проєкт №39 «Зона відпочинку на Лозовецькій»

Проєкт №39 «Зона відпочинку на Лозовецькій» (малий). https://budget.e-dem.ua/6110100000/project/19196

Серед великого розмаїття різних проєктів Громадського бюджету 2022 просимо звернути увагу та підтримати саме цей.

Основних причини дві:

ПЕРША: вулиці Лозовецька, Фабрична і Збаразька – напівпромислові та не мають публічних відпочинкових зон вільного доступу чи скверів для прогулянок;

ДРУГА І ГОЛОВНА: місцеві мешканці, не чекаючи допомоги ззовні, самоорганізувались і кілька останніх років облаштовують на вільній земельній ділянці скверик, у тому числі захищаючи місцину від забудови.

Проєкт прискорить перетворення даної локації на повноцінне і сучасне місце відпочинку, спілкування, прогулянок, а також стане окрасою мікрорайону.