На Тернопільщині невакцинованих освітян і посадовців відсторонятимуть від роботи

З 8 листопада в Україні відсторонятимуть від роботи невакцинованих працівників закладів освіти, органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій і їх структурних підрозділів. Це передбачено змінами, внесеними постановою уряду №1096. Ця вимога не стосується тих, хто має протипоказання до вакцини від COVID-19 і має довідку, яка це підтверджує.

Чи не порушують права людей такі правила та чи є вони необхідними у програмі “‎Дебати. Тернопіль” розповіли Володимир Лісовський, директор Тернопільської районної лікарні та Ольга Заставна, кандидатка юридичних наук, депутатка Тернопільської обласної ради.

“Найбільш гуманним рішенням пандемії є свідомий громадянин,‎ який розуміє, що іншого дієвого шляху окрім вакцинації немає. Ні МОЗ, ні медики, вчасно не достукалися до суспільства і час на вакцинацію умовно-добровільну був вичерпаний. Літом, коли захворюваність була невисокою, тоді потрібно було проводити масову вакцинацію. Для вироблення імунітету потрібний час, півтора, два місяці. Люди, які вакцинуються, зараз стануть активними у суспільстві через два місяці. Аж тоді епідемія почне йти на спад‎”, – каже Володимир Лісовський.

“Коли можна вакцинувати і коли є обов’язок, про це йдеться в законі України “Про захист населення від інфекційних хворобо”. І от обов’язковими є дифтерія, поліомієліт, кашлюк і тут не вказаний COVID-19. Мене не пустять в ЦНАП, транспорт, але обов’язку вакцинуватися я не маю. Чому держава не внесе правильні правки рятуючи суспільство, можливо тоді і суспільство довіряло би державі і пішло на вакцинацію. Є резолюція і рішення Європейського суду та резолюція Ради Європи, яка каже про те, що ніхто не може зазнавати політичного і соціального тиску внаслідок проходження вакцинації, що вакцинація може здійснюватися лише з добровільної і свідомої згоди особи. Вважаю введені обмеження на території України такими, які ділять людей на вакцинованих і невакцинованих”, – каже Ольга Заставна.

“Люди, які мають протипоказання, отримають від сімейного лікаря довідку. Ми це робимо, щоб уникнути підробок, це буде в електронній системі охорони здоров’я і так само буде виглядати, як COVID-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, буде робити медичний запис і цей медичний запис можна спокійно відслідкувати: чому людині дана довідка, якщо раніше, наприклад, не було запису про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді”, – каже міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

У Тернопільській обласній державній адміністрації вакциновані майже усі працівники. Про це повідомила начальниця обласного управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

“На сьогоднішній день в облдержадміністрації вакциновано 98,6% людей – це всі працюючі, які є в облдержадміністрації, 1,4% – це ті люди, які перебувають в декреті, але рахуються на роботі, або в даний момент вони є хворі. Є хворі на COVID-19, а є на інші хвороби, вони вийдуть на роботу за умови довідки. Cімейні лікарі, які працюють в наших районах, дають інформацію, що багато депутатів селищних рад, міських рад є невакцинованими. Значить вони не зможуть сесії проводити, значить не забезпечать життєдіяльність своєї територіальної громади”, – розповіла Ярмоленко.

Серед працівників закладів освіти на Тернопільщині вакциновані майже 89%. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома.

“Якщо говоритимемо про заклади дошкільної освіти – це 98%, заклади загальної середньої освіти – 94%, трішки менший показник по закладах професійної освіти та передфахової вищої освіти, але майже всі заклади досягнули рівня вакцинованих 80% хоча б однією дозою”, – каже Хома.

Ольга Хома розповіла, що на сьогодні єдина школа в області, де не вакциновано 80% педагогів – Почаївська. Уроки зараз там проводять дистанційно. “Повинна бути власна думка людей, громадська думка, якщо не бажають вакцинуватися, то змушувати людей – це тиск і це не є законодавчо правильно”, – каже учителька Почаївської школи, голова профспілкового комітету Ірина Яцків. “Виходячи з цієї постанови, я розумію, що люди можуть прийти на роботу, незалежно від того, вакциновані чи ні, і проводити дистанційне навчання до моменту вирішення їхньої вакцинації”, – каже директорка Почаївської школи Галина Гичка. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук каже, що відсторонення невакцинованих працівників від роботи – це ефективний спосіб зменшити кількість нових випадків захворювання на COVID-19. “Чому мають право одні ходити на роботу невакциновані і бути джерелом захворювання для інших, чому інша сторона не має права приходити в здоровий колектив і знати, що там немає джерела інфекції для них? Я вважаю, що відсторонення – це правильне рішення. Якщо нема в людини протипоказань і оголошена світова пандемія, то ми повинні всім світом долати цю проблему”, – розповіла Чайчук.

Кого не мають права відсторонювати від роботи без COVID-щеплення. “Не можуть бути відсторонені від роботи особи, які мають протипоказання до вакцинації, та які надали відповідний медичний висновок (форма №028), який виданий закладом охорони здоров’я”, – повідомив головний державний санлікар Ігор Кузін. За його словами, особи, які отримали одну дозу вакцини не відсторонюються від роботи. Ті люди, які перехворіли і одужали мають отримати медичну довідку №028. Цій категорії громадян довідка видається максимум на три місяці Нагадаємо, 3 листопада біля Верховної Ради відбулася акція протесту проти цих нововведень. Участь у ній взяли майже 2 тисячі людей. Вони перекрили проїжджу частину на вулицях Грушевського та Шовковичній. Суспільне