Тернополяни зможуть поспілкуватись із Далай-ламою у прямому етері

20 жовтня лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама XIV вперше поспілкується з усіма українцями, включно з тернополянами у прямому етері. Він проведе годину онлайн — звернеться до всієї України, а потім відповідатиме на запитання. Тема розмови — освіта й мир у часи пандемії. Участь у бесіді візьмуть експертка з освітніх політик, міністерка освіти і науки України (2016 — 2020) Лілія Гриневич, фронтмен гурту “Антитіла” та друг Фонду ООН у галузі народонаселення Тарас Тополя, телеведуча каналу “1+1”, кураторка проєкту “Право на освіту” Наталія Мосейчук, а модеруватиме зустріч голова Ради ГО “ЕдКемп Україна”, співавтор концепції Нової української школи Олександр Елькін. Запитання Далай-ламі може написати будь-хто з мешканців Тернопільщини — їх збиратимуть до 10:00 18 жовтня на сайті події. Етер почнеться о 6:30 через різницю в часі, але його можна буде подивитися в запису. Спілкування відбуватиметься англійською мовою, супроводжуватиметься перекладом на українську.

У Далай-лами є стала практика онлайн-зустрічей з жителями різних країн, зокрема вони нещодавно проходили у Великій Британії, Тайвані, Індії. Це завжди відбувається рано-вранці за київським часом — і не тільки через його напружений графік, а ще й тому, що ці діалоги транслюються також і в багатьох інших країнах. Тепер така можливість є і в українства. Паростки цієї ідеї з’явилися у лютому минулого року, коли делегація найбільшої освітянської спільноти EdCamp Ukraine, до якої входять представники шкільної освіти з усіх куточків держави, відвідала Малий Тібет в Індії. Там з 1959 року постійно мешкає духовний лідер тибетського народу, лауреат Нобелівської премії миру Його Святість Далай-лама XIV. Вивчаючи систему місцевої освіти, українці отримали запрошення на особисту авдієнцію з цією видатною людиною. Як відомо, Далай-лама вбачає у світській освіті, заснованій на загальнолюдських цінностях, шлях до миру й процвітання людства. Для досягнення цієї мети, у співпраці з провідними світовими вченими, він ініціював створення міжнародної програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) — її розроблено на базі дослідницького Університету Еморі у США.

“Наше спілкування замість запланованої години тривало понад півтори, і Його Святість усе нас не відпускав, бо все не могли наговоритися, — пригадує голова Ради EdCamp Ukraine Олександр Елькін. — По-перше, Далай-лама вважає освіту головним у світі інструментом змін на краще, як він написав у книжці, “релігією майбутнього”. І його переконання, що розвиток співпереживання, розуміння взаємозалежностей, плекання радості не менш важливі у навчанні, ніж академічні знання, — нам надзвичайно відгукується. По-друге, ситуація, в яку потрапила Україна, — агресивний сусід на сході, окупація територій, вигнанці та біженці — схожа на історію його батьківщини. Тому, звісно, він неабияк переймається долею нашої країни”.

Зустріч стала початком дружби — невдовзі українці отримали персональні запрошення на світову презентацію програми СЕЕН, яка відбулася у квітні 2019 року в Нью-Делі. А вже на П’ятій національній (не)конференції EdCamp Ukraine у липні цього ж року було презентовано пілотний проєкт з упровадження по всій Україні програми з розвитку м’яких навичок, який зараз проходить у 26 школах 23 областей країни за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту проблем виховання Національної академії наук України, Громадської служби миру GIZ — Україна (відповідно до наказу МОН від 18.11.2019 р. № 1431).

У травні 2020 року на Антикризовому національному онлайн-EdCamp 2020 було опубліковано звернення Далай-лами щодо пандемії. Серед іншого, він говорив: “Якою б складною не була ситуація, ми повинні рішуче й сміливо використовувати науку і людську винахідливість для подолання сучасних проблем. Це природно, що перед лицем загрози здоров’ю і благополуччю ми відчуваємо страх і тривогу. Утім, я знаходжу неабияку втіху в такій пораді щодо будь-якої проблеми: якщо можливо щось зробити — зроби це і не хвилюйся, якщо неможливо — хвилювання не допоможуть”.

Спілкування продовжиться онлайн та публічно. “Далай-лама є духовним лідером буддистів, але не через це ми його запросили до розмови, — пояснює Олександр Елькін. — Він — авторитет для всього світу, взірець стійкості, принциповості, милосердя, прагнення до миру. До нього дослухаються президенти і монархи, його книжки входять до списків бестселерів, його внесок у подолання насильства зараз, мабуть, найбільший. Саме тому нам цікаво поговорити з ним про освіту зараз і у світі “після”, про Україну, про наше теперішнє і майбутнє. А онлайн-формат надає можливість приєднатися до цієї розмови кожному і кожній”.

Щоб узяти участь у прямому етері з Далай-ламою та наступних онлайнових дискусіях, отримати всі матеріали й відеозаписи та залишити запитання для Далай-лами XIV, треба зареєструватися на сайті події. Найактуальніші й найцікавіші з отриманих запитань обиратимуть ведучі та ставитимуть у прямому етері.

Довідки

Його Святість Далай-лама XIV (ім’я при народженні — Джецун Джампхел Нґаванґ Лобсанґ Єше Тенцзін Ґ’яцо) — 14-й Далай-лама та духовний лідер Тибету, Лауреат Нобелівської премії миру.

Народився 6 липня 1935 року в родині селянина у Тибеті. У віці 2 років був оголошений реінкарнацією минулого Далай-лами XIII. У 1950 році, коли незалежний Тибет був щойно окупований Китаєм, у віці 15 років повністю взяв на себе обов’язки Далай-лами — духовного і політичного лідера країни. Після Тибетського повстання 1959 року був вимушений покинути Тибет, як і тисячі його співвітчизників й оселитися у місті Дармсала на півночі Індії.

З того часу Далай-лама продовжує бути лідером буддійського світу та до 2011 року був головою Уряду Тибету у Вигнанні. Далай-лама XIV ніколи не закликав до насильницького повернення незалежності Тибету, але використовує всі можливості мирного вирішення ситуації. За свій внесок у розбудову миру і гуманізм, захист прав людини в усьому світі у 1989 році отримав Нобелівську премію миру.

Далай-лама XIV виступає з лекціями, бере участь у панельних дискусіях, проводить діалоги з представниками різних культур, нації і релігій, відвідує університети і державні установи. Значну частину його діяльності становлять міжрелігійні контакти: він зустрічався з головами християнських ті іудейських церков, духовними лідерами ісламу, сикхізму, індуїзму. З Іоанном-Павлом II він зустрічався 6 разів.

Ініціатива EdCamp народилася в 2010 році в США. Американські вчителі і вчительки вирішили створити альтернативний державному спосіб підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогів. З тих пір рух EdCamp поширився у 44 країнах, однією з перших країн, яка приєдналася до цієї ініціативи, стала Україна. У 2019 і 2020 роках формат EdСamp увійшов до світового рейтингу HundrED.

Громадська організація «ЕдКемп Україна» (або Спільнота відповідального вчительства EdCamp Ukraine) має на меті покращення кваліфікації шкільних педагогів, підвищення статусу вчительок і вчителів та загалом реформування системи освіти України. Сьогодні EdСamp Ukraine є найбільшим незалежним освітянським рухом у країні, до нього вже приєдналися понад 30 000 прогресивних педагогів.

Однією з ключових подій руху є щорічна загальнонаціональна (не)конференція EdCamp Ukraine, яка проводиться у Харкові. Останній раз у 2019 році вона зібрала близько тисячі вчителів і вчительок та освітніх експертів і експерток з 25 регіонів України та 197 міжнародних експерток і експертів з 19 країн світу. Щомісяця регіональні (не)конференції (міні-EdCamp’и) проходять у різних закладах освіти по всій Україні, з 2015 року їх було проведено 186.

13-17 квітня 2020 року EdCamp Ukraine провели пятиденну онлайн-(не)конференцію для батьківства та вчительства “Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020”, присвячену викликам часів пандемії та каратину. Подія зібрала одночасно 10 019 осіб і стала найбільшою освітньою онлайн-подією в історії України. Загалом у програмі було 55 сесій від 65 спікерів за 5 напрямками: дистанційна освіта, освітня політика, фізичне здоров’я і психологічна стійкість, фінансові та правові виклики, педагогіка партнерства. Усього за 5 днів відбулося 80 689 підключень з 22 країн.

Соціально-емоційне та етичне навчання (СЕЕН) базується на філософії й методиці, яка протягом 20 років створювалася, апробовулася і вдосконалювалася міжнародною командою науковців і науковиць Університету Еморі (Атланта, США). Підґрунтям для них стали праці з емоційного інтелекту Деніела Ґоулмена та кращі світові освітні програми соціально-емоційного навчання (СЕН), а натхненням — заклики Далай-лами до миру, порозуміння, співпереживання та усвідомлення того, що для всіх людських істот спільним домом є планета Земля.

СЕЕН пропонує повноцінну навчальну програму, зосереджену на відточуванні уваги, співпереживанні та етичній чуйності, обізнаності про взаємозалежність, рівність і системне мислення, стійкість та травмоорієнтовані практики. СЕЕН може викладатися як окремий предмет у варіативній частині, бути наскрізно інтегрованою у різні предмети чи застосовуватися в позакласній діяльності.

Програма СЕЕН вже апробована понад 500 педагогами в країнах Америки, Європи та в Індії, зараз проводиться комплексне дослідження ефективності програми. Україна разом з США та Колумбією, де СЕЕН упроваджується на національному рівні, стала частиною такого світового дослідження.

Пілотування програми СЕЕН в Україні відбувається на базі 26 шкіл в рамках загальнонаціонального шкільного експерименту за участі Інституту модернізації змісту освіти, Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук (наказ МОН від 18.11.2019 р. № 1431).

Програма СЕЕН в Україні впроваджується за підтримки Громадської служба миру – GIZ Україна.