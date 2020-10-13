За спиною тернопільського науковця Романа Золотного — 4 патенти
Сьогодні в рубриці #винахідники_тнту – Золотий Роман Захарійович, кандидат технічних наук, доцент
Кафедра комп’ютерних наук ТНТУ ім І. Пулюя
та голова ради молодих вчених і спеціалістів.
За спиною у Романа Захарійовича 4 патенти та більше 40 наукових публікацій, а сфера його інтересів, це:
розробка та дослідження автоматизованих систем керування;
дослідження та розробка систем штучного інтелекту;
розробка епоксикомпозитів з підвищеними експлуатаційними характеристиками для підвищення ресурсу роботи технологічного обладнання.
А ось цікаве інтервю Романа Золотого про сучасний стан винахідництва, його популярність у молоді та не тільки.