16:01 | 13.10.2020
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За спиною тернопільського науковця Романа Золотного — 4 патенти

Irena 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні в рубриці #винахідники_тнту – Золотий Роман Захарійович, кандидат технічних наук, доцент

Кафедра комп’ютерних наук ТНТУ ім І. Пулюя

та голова ради молодих вчених і спеціалістів.

За спиною у Романа Захарійовича 4 патенти та більше 40 наукових публікацій, а сфера його інтересів, це:
💡 розробка та дослідження автоматизованих систем керування;
💡 дослідження та розробка систем штучного інтелекту;
💡 розробка епоксикомпозитів з підвищеними експлуатаційними характеристиками для підвищення ресурсу роботи технологічного обладнання.
А ось цікаве інтервю Романа Золотого про сучасний стан  винахідництва, його популярність у молоді та не тільки.
 

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