За спиною тернопільського науковця Романа Золотного — 4 патенти

Сьогодні в рубриці #винахідники_тнту – Золотий Роман Захарійович, кандидат технічних наук, доцент Кафедра комп’ютерних наук ТНТУ ім І. Пулюя та голова ради молодих вчених і спеціалістів.

За спиною у Романа Захарійовича 4 патенти та більше 40 наукових публікацій, а сфера його інтересів, це:

розробка та дослідження автоматизованих систем керування;

дослідження та розробка систем штучного інтелекту;

розробка епоксикомпозитів з підвищеними експлуатаційними характеристиками для підвищення ресурсу роботи технологічного обладнання.

А ось цікаве інтервю Романа Золотого про сучасний стан винахідництва, його популярність у молоді та не тільки.