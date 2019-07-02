ТОП-5 добрих справ: чим запам’ятався Іван Сороколіт, коли був депутатом міськради?

Іван Сороколіт – офіційно кандидат у народні депутати України по округу №163 (м. Тернопіль) від політичної партії «Сила Людей».

На відміну від інших, його діяльність вже зараз можна аналізувати по вчинках, адже до цього Сороколіт був депутатом міської ради Тернополя. На виборах 2015 року він показав найкращий результат підтримки виборців. Чим же запам’ятався Іван Сороколіт як депутат від міста?

1. Перемігши у 2010 році на виборчому окрузі, де багато гуртожитків, він допомагав людям у приватизації їхніх кімнат. Для того, щоб всі прогалини законодавства могли трактуватися в користь людини, виступив ініціатором декількох проектів рішень міської ради, які знімали заборони простим людям для приватизації кімнат в гуртожитках. Його досвід в цьому питанні поширили на все місто.

2. Враховуючи специфіку округу, він єдиний з депутатів, хто добровільно погодився приймати виборців не один, а два рази в тиждень, в різних місцях, щоб людям було комфортно добиратися до громадської приймальні депутата.

3. Очоливши комунальне підприємство «Тернопіль Інтеравіа», І. Сороколіт виступив ініціатором та успішно реалізував проект встановлення публічних веб-камер на вулицях, перехрестях міста та в публічних місцях. Цим не раз користувалися правоохоронці для розкриття злочинів, і таке нововведення робить Тернопіль безпечнішим містом.

4. Будучи директором КП «Тернопіль Інтеравіа», Сороколіт впорядкував стосунки між операторами мобільного та кабельного зв’язку і власниками будинків, де проходять мережі. За весь період роботи, не виникало жодних негативних реакцій на запроваджені правила.

5. Як депутат та голова комісії з питань ЖКГ, виступив ініціатором та автором програми підтримки діяльності ОСББ. Тернопіль продовжує бути лідером в Україні за кількістю створених ОСББ до загальної кількості багатоквартирних будинків.

Це тільки ті речі, які впроваджені на рівні міста. А скільки ще є зробленого для людей в межах округу. Чого вартує допомога мешканцям у голосуванні за ремонт стадіону колишнього комбайнового заводу? Боротьба проти чиновницького свавілля, незаконних забудов, торфових котелень тощо.

Івана Сороколіта характеризують як відданого справі і людям. З ним легко вийти на зв’язок, попросити про допомогу. І зараз, йдучи у народні депутати, перше, що обіцяє Іван Сороколіт – це бути досяжним для тернополян так само як і був досяжний останні кілька років в раді.