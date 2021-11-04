На Тернопільщині виявлено черговий факт незаконної рубки дерев

Під час планової перевірки Бучацької міської ради в лісовому урочищі «Березина» лісових насаджень земель запасу не наданих у власність чи користування за межами населеного пункту с.Сороки Чортківського району на території Бучацької міської ради, спеціалістами Інспекції виявлено факт незаконної рубки 41 дерева. Розрахована сума шкоди, заподіяна лісу склала 304 тис. 696 грн.

У зв’язку з тим, що порушення природоохоронного законодавства вчинено невстановленими особами, в даних діях вбачаються ознаки злочину, відповідальність за яке передбачено ст. 246 ККУ, матеріали для вжиття заходів згідно ст. 214 КПК України направлено до ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області.