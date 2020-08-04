На Тернопільщині знову виграли мільйон у лотерею

У Тернопільській області вдруге поспіль виграли мільйон гривень у лотерею. Переможцем став наразі невідомий мешканець міста Кременець, який купив білет «Лото-Забава» з номером 0125247 на розіграш від 2-го серпня. Виграш мільйону – гучна подія. Але більш пікантною її робить той факт, що тиждень тому такий самий приз виграв мешканець міста Теребовля, що також у Тернопільській області.



Відомо, що переможець з Кременця придбав білет буквально за день до проведення розіграшу. Зробив він це, завітавши до магазину «Глорія», що на вул. Шевченка, 59. Білет обійшовся у 30 гривень. На загальному лічильнику українців, яким пощастило виграти від мільйону гривень та більше, він став уже 365-м за всю історію лотереї.



Оператор державних лотерей «М.С.Л.», який проводить «Лото-Забава», привітав переможця та порадив йому звернутися на гарячу лінію за телефоном 0 800 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.



Також компанія закликала мешканців міста Кременець, які купували лотерейні білети 1-го серпня на вулиці Шевченка, 59, перевірити на них номери.

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