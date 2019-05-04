П’янка суміш: Анатолій Дністровий написав новий роман «Б-52»

Відомий письменник родом із Тернополя продовжує тішити своєю творчістю. У «Видавничому центрі «Академія» нещодавно вийшов новий роман Анатолія Дністрового – «Б-52». Автор у ньому іронічно й правдиво змальовує життя чоловіка в кризі середнього віку.

«Анатолій Дністровий є одним із найцікавіших авторів нашої прози від кінця 90-х. Він пише про життя і пише точно в влучно. У новому романі його погляд зріло іронічний, скептичний», – Ростислав Семків, літературознавець і видавець.

Роман «Б-52» – про сорокарічного Мирослав Шефера — блискучого аналітика й топ-менеджер іноземного холдингу в дохіпстерському Києві, який живе на повну, рятуючись від кризи середнього віку в гулянках й алкоголі. Круті знайомства й тусовки. Друзі, в компанії з якими багато що можна собі дозволити. Коктейль ситуацій нічного життя. Полювання на життєвий досвід жінок, який він використовує як матеріал для своїх п’єс.

Його не відпускає і заводить у внутрішній конфлікт давня мрія стати драматургом. Заради неї Шефер нехтує кар’єрою, переступає через ілюзії шефа й кидає роботу. Якийсь час йому здається, що все відбувається так, як того хотів і до чого йшов — його талант побачили й оцінили. І як тільки він безоглядно закохується в юну анархо-феміністку Варю Кропоткіну, його світ перевертається з ніг на голову. Шефер більше не володіє ситуацією — любовна залежність б’є його нещадно.

А тим часом країна вибухає проти авторитарної влади. Кожен робить свій вибір. Епоха безтурботних нічних загулів і важкого алкогольного шоту «Б-52» вибивається із сил.

«Це роман без прикрас, без декорацій. Дзеркало, в якому можна пізнавати себе, своїх знайомих чи сусідів», – Володимир Єрмоленко, філософ і письменник.

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