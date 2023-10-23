У Тернополі під міською радою відбудеться акція “Всеукраїнський день підтримки армії”

28 жовтня о 10:00-11:00 біля міських рад сімох міст відбудеться перший ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПІДТРИМКИ АРМІЇ.

Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Черкаси, Рівне, Тернопіль та Кременчук об’єдналися заради спільної мети – нагадати центральній та місцевій владі, що в Україні йде кровопролитна війна і першим пріоритетом бюджетів всіх рівнів має бути ЗСУ.

За словами однієї з співорганізаторів акції в Тернополіволонтерки, дружини зниклого захисника Ольги Тимошенко, немає одного організатора, але активісти хочуть показати владі, що проблема масова”

“Місцеві ради, отримавши величезні суми ПДФО військовослужбовців зовсім не доцільно почали їх використовувати. Це обурює громадян по всій Україні. Ми хочемо, щоб всі дії були спрямовані на наближення Перемоги, а вже після неї займатися відбудовою країни, благоустроєм міст та селищ”, – розповідає волонтерка.

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