Тернопільщина: платники отримали майже 73 тис. адміністративних послуг 

Протягом січня-вересня 2023 року фахівці структурних підрозділів ГУ ДПС у Тернопільській області надали 72 889 адміністративних послуг, що на 5060 послуг більше, ніж за аналогічний період 2022 року. У тому числі ДПІ та управлінням податкових сервісів у січні-вересні 2023 року надано 49633 адмінпослуги, порівняно з аналогічним періодом 2022 року кількість наданих послуг збільшилася на 2764.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, які були надані 31766 фізичним особам (43,5%), надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яка була надана 11644 фізичним особам (16%), витягів з реєстру платників єдиного податку – 9478 (13%), реєстрації платників єдиного податку – 5986 (8,2%).