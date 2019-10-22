Дзвінка Торохтушко завтра відповідатиме на питання тернополян

23 жовтня 2019 р. об 11.10 год. у читальному залі бібліотеки ім. Л. Каніщенка Тернопільського національного економічного університету по вулиці Бережанська, 4 відбудеться зустріч з відомою тернопільською письменницею, поетесою Дзвінкою Торохтушко.

Любов Бурак (псевдонім — Дзвінка Торохтушко) народилася 2 лютого 1972 року в м. Кременець. Автор двох поетичних збірок – “Заквітну деревієм” (1993 р.), “Звуки та знаки” (1994 р.). Авторка казки “Світлячок-охоронець” (2015 р.), співавторка книги віршів “Час В” (2015 р.) та “Голос крові” (2015). 17 вересня о 14.00 год. в рамках Львівського книжкового форуму відбудеться презентація першої прозової книги Дзвінки Торохтушко – роману “Масік”. Журналіст, перекладач. Певний час проживала з родиною на Сході України, в м. Дніпродзержинськ, потім — у Кам’янці-Подільському. З 2007-го живе в Тернополі.