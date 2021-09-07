У Тернополі розпочато набір на курс вивчення німецької мови

20 вересня в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбудеться перше заняття з курсу “Німецька мова для початківців”.

Навчальний курс складається із 30 академічних занять, які відбуватимуться щопонеділка з 17:00-19:00.

Програма занять передбачає вивчення слів та детальної граматики німецької мови, ознайомлення з культурними традиціями Німеччини, бесіди на актуальні теми, проведення презентацій та вікторин.

Тривалість курсу: вересень 2021р. – травень 2022р.

Для участі у заняттях необхідно мати/виготовити квиток користувача бібліотеки та внести оплату в сумі 500 грн. (1-й поверх, каса бібліотеки)

Деталі за телефоном +38 (068) 912-16-68