Тернополянці, яку підозрюють у вбивстві студента-іноземця, зменшили розмір застави

6 вересня 2021 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги захисників підозрюваної Соломії Т. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12 серпня 2021 року. Даною ухвалою строк Соломію Т. залишено під вартою до 8 жовтня ц.р. Також слідчий суддя частково задовільнив клопотання законного представника Соломії Т., зменшивши розмір застави 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 227 тис. грн., – повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду .

Не погодившись із судовим рішенням в частині запобіжного заходу, захисники підозрюваної подали апеляційні скарги та просили застосувати до Соломії Т. запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, зобов’язавши її постійно носити електронний засіб контролю.

Прокурор заперечив проти задоволення апеляційних скарг, підкресливши, що Соломія Т. обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину – в убивстві іноземного студента (ч.1 ст. 115 КК України). І хоча в суді першої інстанції вже почався розгляд даного кримінального провадження, це не зменшує ризики, зокрема, переховуватись від суду та впливати на свідків.

За результатом судового розгляду колегія суддів Тернопільського апеляційного суду подані апеляційні скарги залишила без задоволення, а ухвалу слідчого судді – без змін.

Довідково: санкція ч.1 ст. 115 КК України передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.