Ректор тернопільського університету вчинив ДТП і втік? (фото)

Сьогодні ввечері тернополяни, які їхали вулицею Микулинецькою у бік Березовиці споглядали розбитий Range Rover, який стояв ледь не посеред дороги. За словами очевидців, власник дорогої автівки – ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий. Який, нібито, вчинив ДТП і сам втік… Вірніше, добрячого напідпитку його забрав знайомий на автомобілі Toyota. Перехожі навіть встигли це зафіксувати на свої мобільники. Словом, дивіться самі…

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