У Тернополі шукають помічників для благодійної акції “Подаруй Різдвяне Диво”

Різдво – дивовижний час здійснення бажань та мрій. Вірять та очікують чудес також діти, які зараз лікуються в онковідділенні дитячої міської лікарні. Вони по-особливому потребують Різдвяного дива. І ми всіма силами помагаємо їм. Давайте разом подаруємо їм шанс на одужання!

Приєднатися до благодійної акції “Подаруй Різдвяне Диво” Міжнародний благодійний фонд “Живи” запрошує магазини, кафе, організації, а також тернопільських підприємців.

Організуйте збір серед своїх друзів та співробітників монеток, які вийшли з обігу (можуть бути копійки будь-якого номіналу). Таким чином ви станете помічниками акції “Копійки для порятунку життя”.

Ви можете стати помічником акції “Допоможи онкохворим діткам свого міста”. Для цього поставте нашу скриньку для пожертв у своєму магазині, кафе. (Телефонуйте 067-250-3136, ми її вам доставимо).

А можливо, вам легше через послугу Приват24 підключитись до нас і щомісяця перераховувати 50-100 гривень на лікування онкохворих дітей, які перебувають від опікою БМФ “Живи”.

З вами, нашими новими помічниками, створити Різдвяне Диво та подарувати шанс на одужання важкохворим дітям буде значно легше. Давайте разом власноруч творити Дива!