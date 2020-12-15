Скільки на Тернопільщині хворих на грип та ГРВІ

ЕПІДСИТУАЦІЯ ІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРИП ТА ГРВІ у Тернопільській області.

Інформуємо про результати здійсненого нами епідеміологічного моніторингу за грипом та ГРВІ станом на 14.12.2020 року.

На території області захворюваність на грип та ГРВІ утримується на рівні сезонної, відповідає середньому показнику для відповідної пори року, не перевищуючи епідпорогове значення.

Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 249,7 випадків на 100 тисяч населення, що становить 85,4% до розрахункового показника визначення початку епідемії (292,2 випадки на 100 тис. населення).

За останній тиждень (07.12. – 13.12.2020) кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 9,6% (2585 випадків проти 2860). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 45,4% (1174 ос.), школярів – 61,3% від усіх захворілих дітей (720 ос.). Зниження захворюваності серед дітей з попереднім тижнем складає 4,5%, ріст серед дітей шкільного віку – 2,9%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 23 осіб, із них 9 дітей (39,1%). Кількість госпіталізованих знизилась на 17,9% (госпіталізовано на 49 тижні 28 осіб).

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в сезоні 2020-2021 років в північній півкулі циркулюватиме чотири віруси грипу:

• вірус, подібний до A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09;

• вірус, подібний до A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

• вірус, подібний до B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

• вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація. Вакциновано 2575 осіб, що становить 0,2% від загальної кількості населення області, що забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.