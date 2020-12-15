Лише 90 нових випадків COVID-19 виявили на Тернопільщині за минулу добу

❗️9️⃣0️⃣нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 15 грудня 2020 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 1 (чоловік 67р. м. Тернопіль).

🔺одужало – 486 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 785

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 31374 особи;

🔺одужало – 26343 осіб;

🔺летальних випадків – 427 (1 випадок житель сусідньої області);

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –8429 (6735 одужало, 99 летальних, 1595 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1637 (1353 одужало, 17 летальних, 267 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1462 (1296 одужало, 24 летальних, 142 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1171 (1068 одужало, 18 летальних, 85 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1590 (1310 одужало, 25 летальних, 255 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1365 (1207 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 129 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1456 (1193 одужало, 20 летальних, 243 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 704 (653 одужало, 10 летальних, 41 продовжують хворіти);

– Козівський район – 926 (756 одужало, 6 летальних, 164 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1768 (1544 одужало, 28 летальних, 196 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 841 (697 одужало, 2 летальних, 142 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1130 (1029 одужало, 22 летальних, 79 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1267 (996 одужало, 13 летальних, 258 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 433 (395 одужало, 3 летальних, 35 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1310 (1117 одужало, 26 летальних, 167 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2652 (2096 одужало, 32 летальних, 524 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2247 (1961 одужало, 32 летальних, 254 продовжують хворіти);

– Шумський район – 986 (937 одужало, 20 летальних, 29 продовжують хворіти).

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (34 особи)

⭕️Бережанський район (4 особи):

• м. Бережани – 2

• с. Слов’ятин – 2

⭕️Борщівський район (3 особи):

• м. Борщів – 1

• с. Лосяч – 1

• с. Іванків – 1

⭕️Бучацький район (1 особа):

• с. Пишківці – 1

⭕️Гусятинський район (6 осіб):

• м. Копичинці – 2

• с. Оришківці – 1

• с. Яблунів – 1

• с. Шидлівці – 2

⭕️Заліщицький район (1 особа):

• с. Рожанівка – 1

⭕️Збаразький район (0 осіб):

⭕️Зборівський район (2 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Озерна – 1

⭕️Козівський район (9 осіб):

• смт Козова – 7

• с. Велика Плавуча – 1

• с. Глинна – 1

⭕️Кременецький район (4 особи):

• м. Кременець – 3

• м. Почаїв – 1

️⭕️Лановецький район (7 осіб):

• м. Ланівці – 4

• с. Краснолука – 2

• с. Оришківці – 1

️⭕️Монастириський район (0 осіб)

⭕️Підволочиський район (0 осіб)

⭕️Підгаєцький район (2 особи):

• м. Підгайці – 2

⭕️Теребовлянський район (4 особи):

• м. Теребовля – 1

• с. Ілавче – 1

• с. Підгайчики – 1

• с. Стара Могильниця – 1

⭕️Тернопільський район (9 осіб):

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Великий Глибочок – 3

• с. Буцнів – 1

• с. Біла – 1

• с. Мар’янівка – 1

• с. Чистилів – 1

️⭕️Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 1

• с. Ягільниця – 1

• с. Біла – 1

⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Мирове – 1