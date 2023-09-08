У Тернополі на території студмістечка чоловік намагався зґвалтувати дівчину

У ЗМІ шириться інформація про те, на території студмістечка одного із вищих навчальних закладів Тернополя невідомий чоловік вчиняв дії сексуального характеру до дівчини. Повідомляє начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Ця новина викликала чималий резонанс у тернополян, адже мова йде про безпеку дівчат та жінок у нашому місті.

Поліцейські миттєво відреагували на дану подію. Водночас на лінію «102» надійшло звернення від батька потерпілої дівчини.

Як з’ясувалося, інцидент трапився на території студмістечка одного із вишів Тернополя, де навчається донька заявника. Зі слів потерпілої дівчини, до неї підійшов невідомий, почав робити непристойні пропозиції та домагався її. Студентка намагалася вчинити спротив та втекти від кривдника. Звільнитися від нападника їй допоміг випадковий перехожий.

Станом на сьогодні поліцейські встановили особу чоловіка, який вчиняв насильство. За результатами проведених слідчих заходів буде дана правова оцінка діям фігуранта.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.153 Кримінального кодексу України (вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство).



