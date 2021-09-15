Діти не ходять на навчання, а вчителька голодує. На Тернопільщині вимагають не закривати класи

Чугалівську гімназію в Кременецькій громаді перепрофілювали в початкову школу. Учні 5-9 класів два тижні не ходять на навчання. Батьки декілька разів перекривали в Кременці дорогу. Просили в голови громади скасувати рішення, яким реорганізували заклад. Також через закриття середньої школи тиждень голодує вчителька цієї школи.

Сьогодні вчителі та батьки учнів Чугалівської гімназії прийшли на сесію Кременецької міської ради. Знову просили, щоб депутати дозволили відновити навчання у 5-9 класах. Під час сесії вчительці гімназії стало погано. Їй викликали швидку допомогу.

Жінка розповіла, 7 днів тому оголосила голодування, щоб школі поновили статус гімназії. Вона каже, пропрацювала там 5 років, тепер її звільнили:

“Буду далі голодувати, доки питання не вирішиться в якомусь руслі. Мої вимоги, як і у всіх – скликати позачергову сесію і прийняти рішення про відкриття 5-9 класів у Чугалівській гімназії”, – каже вчителька Надія Медицька.

Голова місцевої профспілки освітян Лілія Чечуріна розповіла, вчителям пізно повідомили про скорочення, через це вони подали до суду:

“Попередження письмове в мене, як в голови профспілкової організації, було аж у липні, 9 числа. Вияснилося, що педагогічний колектив не був попереджений зовсім аж до 30 серпня. Уже пішов навчальний процес, вже всі штати, всі одиниці укомплектовані в навчальні заклади, і лишаються молоді люди без роботи”.

Начальниця кременецького відділу освіти Наталія Щербатюк розповіла про те, що 5-9 класи закривають, а вчителів скорочують, профспілку повідомили в червні:

“Профспілка була повідомлена. На електронну адресу надісланий лист, бо ми не могли знайти людину, щоб вручити особисто. Вона була повідомлена і вона знає, бо є безпосереднім членом робочої групи по оптимізації. Вона вже була повідомлена, що там будуть скорочення. Будем шукати їм також варіанти ще, при тому, що ми вже їх пропонували їм”.

Також сьогодні батькам учнів запропонували декілька шкіл, куди вони могли б перевести на навчання дітей. Одна із таких шкіл є Волинська гімназія у Кременці. Вона за 20 кілометрів від села, розрахована на 610 учнів. Про це розповів директор навчального закладу Володимир Мишко.

“Сьогодні в нас навчаються 570 дітей, тобто в нас є ще вільні місця, щоб в кожному класі додати учнів. Ми готові змістити початок навчальних занять з 8:30 на 9 годину. Оскільки це була школа-інтернат, в нас є гуртожиток, якщо сталась якась ситуація, наприклад, поламався автобус, щоб батьки були впевнені, що дитина не замерзне, дитина має харчування, дитина має проживання”, – каже Мишко.

Тетяна Трифонюк – мама одного з учнів Чугалівської гімназії. Жінка розповіла, що її син Костянтин перейшов у 7 клас. Вона каже, що у Волинську гімназію на навчання його не віддаватиме:

“Школа гарна дійсно, нам показали класи, бібліотеку, столову. Але дитині з села сюди прийти, то дуже тяжко буде адаптуватися, багато учнів”.

“Є актовий зал, є багато такого, що в нашій школі немає, але мені це не особливо подобається. У Чугалівській гімназії хотів би залишитися. Я там з першого класу навчаюсь. Я вже до всього звик, всіх і все знаю”, – каже семикласник Костянтин Трифонюк.

До школи в селі Плоске Кременецького району з Чугаліва – 12 кілометрів. Зараз тут навчаються 99 учнів. Про це розповіла заступниця директора Віта Саган.

“У нас кількість парт обмежена. Парти всі нові, за кількістю учнів було додано. Додаткові заняття ми організуємо, діти будуть відставати в програмі. Вчителі постараються, бо відмінності трішки є, нові теми вже подані за два тижні”, – розповіла Саган.

Остаточне рішення, в яку школу переведуть дітей на навчання, батьки мають прийняти завтра. Про це розповіла мама одного з учнів Інна Щупак.

“У нас сьогодні 10-й день, нас завтра буде зачіпати соціальна служба, бо діти не охоплені навчанням. У нас просто немає вибору, ми вже виходимо з того, що є. Просто сільська школа нам навіть з підручниками легше, бо в нас підручники одного автора, в місті на нас може не вистачити підручників. Завтра збираємо батьківські збори, бо сьогодні всіх не було, будемо розв’язувати це питання”, – каже Щупак.

Нагадаємо, Чугалівську гімназію зробили початковою школою, бо вона малокомплектна. Про це повідомляв голова громади Андрій Смаглюк.

“У класі має бути не менше 18 учнів, щоб була освітня субвенція. Згідно з законом про освіту класом рахується, якщо є не менше 5 учнів. Хочу сказати, що у даній школі класами на цей рік рахується 4 класи. Всі решта рахуються на індивідуальному навчанні. Там є 4-5 учнів. Чугалівська школа на 9 класів, на даний час має 48 дітей. Чому саме постала вона? Вона наближена до міста, забезпечена автобусом для підвезення дітей. Через те депутатський корпус прийняв це рішення”, – каже Смагалюк.

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Суспільне