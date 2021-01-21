У Тернополі відбудеться унікальний захід «Тренування із зіркою»

25 січня відбудеться унікальний захід від ТМ «Parimatch» та Федерації баскетболу України «Тренування із зіркою». Географія проєкту продовжує розширюватися, і цього разу Всеукраїнська акція завітає до файного міста Тернопіль. Нагадаємо, що цього сезону БК «Тернопіль» дебютував у Суперлізі Паріматч.

У заході традиційно візьмуть участь не тільки гравці команди, а й уболівальники та представники ЗМІ, які зможуть ближче познайомитися зі світом професійного баскетболу, дізнатися, як живе команда їх міста, та поспілкуватися зі спортсменами.

Зустріч із БК «Тернопіль» відбудеться 25-го січня о 18:00 за адресою:

м. Тернопіль, вул. Братів Бойчуків, 4А.

Учасники заходу не лише зможуть потренуватися з командою, а й спробувати свої сили в конкурсах, переможці яких отримають спеціальні призи від бренду Parimatch.