У лабораторії в Тернополі, де роблять тести на COVID, провели дезинфекцію холодним туманом

У вірусологічній лабораторії та лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» провели дезінфекцію за допомогою генератора холодного туману, що дало змогу дезінфекційній рідині розчинитися на дрібні каплі та рівномірно розповсюдитись на обробленій площі, повільно осідаючи на поверхні.

Враховуючи специфіку роботи лабораторій, які мають справу із чистими культурами мікроорганізмів, нативним клінічним матеріалом від хворих, матеріалом із навколишнього природного середовища, завжди потрібно піклуватись про збереження їх чистоти дослідження, а також безпеку працівників.