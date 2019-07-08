У Тернополі юних поліглотів запрошують в Літній англомовний табір

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді триває реєстрація учасників віком 10-15 років в Літній англомовний табір.

Початок:

15 липня 2019 р.

Табір діятиме на умовах неповного дня з 12:00 до 16:00 год.

Тривалість:

7 днів (понеділок – п’ятниця).

Кількість дітей у групі:

30.

Ментор табору:

Шакіта Біллі – волонтерка Корпусу Миру (США)

Вимоги до учасників:

середній та вище рівень знань англійської мови

наявність читацького квитка на 2019 рік.

Для участі у таборі батькам необхідно:

заповнити заяву на зарахування дитини до табору

сплатити реєстраційний внесок у касі бібліотеки (100 грн./7 днів)

При наборі групи реєстрація закривається.