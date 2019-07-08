Афіша Тернополя 

У Тернополі юних поліглотів запрошують в Літній англомовний табір

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У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді триває реєстрація учасників віком 10-15 років в Літній англомовний табір.

Початок:
15 липня 2019 р.

Табір діятиме на умовах неповного дня з 12:00 до 16:00 год.

Тривалість:
7 днів (понеділок – п’ятниця).

Кількість дітей у групі:
30.

Ментор табору:
Шакіта Біллі – волонтерка Корпусу Миру (США)

Вимоги до учасників:

  • середній та вище рівень знань англійської мови
  • наявність читацького квитка на 2019 рік.

Для участі у таборі батькам необхідно:

  • заповнити заяву на зарахування дитини до табору
  • сплатити реєстраційний внесок у касі бібліотеки (100 грн./7 днів)

При наборі групи реєстрація закривається.

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