У Тернополі юних поліглотів запрошують в Літній англомовний табір
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді триває реєстрація учасників віком 10-15 років в Літній англомовний табір.
Початок:
15 липня 2019 р.
Табір діятиме на умовах неповного дня з 12:00 до 16:00 год.
Тривалість:
7 днів (понеділок – п’ятниця).
Кількість дітей у групі:
30.
Ментор табору:
Шакіта Біллі – волонтерка Корпусу Миру (США)
Вимоги до учасників:
- середній та вище рівень знань англійської мови
- наявність читацького квитка на 2019 рік.
Для участі у таборі батькам необхідно:
- заповнити заяву на зарахування дитини до табору
- сплатити реєстраційний внесок у касі бібліотеки (100 грн./7 днів)
При наборі групи реєстрація закривається.