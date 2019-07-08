Двоє лікарів з Тернопільщини – бронзові призери Чемпіонату світу… з футболу

6 липня у місті Канкун, що в Мексиці відбулись завершальні матчі чемпіонату світу з футболу серед лікарів. Українська збірна, що лише в серії пенальті поступилася у півфіналі колумбійцям, у малому фіналі зустрічалась з господарями турніру мексиканцями і впевнено перемогла суперників з рахунком 8:1.

Два голи на першій хвилині від Олега Голобуцького і Сергія Шамраєва практично вирішили долю поєдинку. Збірна Мексики не змогла оговтатись від такого початку і підсумку поступилась.

Ця перемога принесла українським лікарям бронзові нагороди чемпіонату світу. За п’ять років, що проводиться цей турнір (серед лікарів старше 45 років), українці щоразу повертались додому з медалями, двічі це були нагороди найвищого гатунку, двічі – «бронза» і одного разу – «срібло».

Вітаємо Юрія Ковальчука з Гусятинщини та Андрія Капусту з Тернополя і всю команду українських лікарів з почесним здобутком!