Суд забрав у тернопільської міської ради приміщення аптеки №78

4 липня 2019 року господарський суд Тернопільської області (суддя Бурда Н.М.) розглянув по суті справу № 921/105/19 за позовом Тернопільської обласної ради до відповідачів: виконавчого комітету Тернопільської міської ради та Тернопільської міської ради про:

– скасування рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 15.03.2007 “Про оформлення права власності за Тернопільською міською радою”;

– скасування свідоцтва про право власності Тернопільської міської ради від 18.04.2007;

– визнання права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області в особі Тернопільської обласної ради на нежитлове приміщення за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 23, загальною площею 634,3 кв. м.

У судовому засіданні, в якому були присутні представники Тернопільської обласної ради, комунального підприємства Тернопільської обласної ради “Тернопільська обласна аптека № 78”, виконавчого комітету Тернопільської міської ради та Тернопільської міської ради, господарський суд оголосив вступну і резолютивну частини рішення, – повідомляє прес-служба господарського суду Тернопільської області.

За результатами розгляду даної справи, суд ухвалив рішення про задоволення позовних вимог Тернопільскої обласної ради в повному обсязі.

Звертаємо увагу, що учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки, мають право на апеляційний перегляд справи.

До слова, Тернопільська аптека № 78 є однією з найстаріших аптек міста. Вперше свої двері для відвідувачів заклад відкрив у далекому 1959 році.

Дотепер аптека № 78 залишається улюбленим фармацевтичним закладом Тернополя і має великий попит серед жителів міста та області.

Важливо наголосити, що аптека № 78 видає медикаменти за програмою “Доступні ліки”, згідно якої пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом ІІ типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою. Також у цьому закладі відпускають інсулін безкоштовно за рецептами.

З текстом рішення господарського суду Тернопільської області від 04.07.2019 у справі № 921/105/19 можна ознайомитись у мережі Інтернет за адресою: http://reyestr.court.gov.ua/.