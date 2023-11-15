У церкві св. ап. Петра починаються різдвяні зустрічі із дітьми

Про це повідомляє отець Юстиніан.

У церкві св. ап. Петра що в Тернополі сьогодні о18.00. починаються зустрічі з дітьми під гаслом “Від колиски св. Франциска до колиски Ісуса Христа”

В рамках зустрічей будуть пропопвіді, розмови, молитви з дітьми на 16 тем, які становитимуть 16 паралелей життя св. Франциска і Ісуса Христа.

Зустрічі будуть відбуватись щопонеділка, щосереди і щопятниці о 18.00.

Діти на кожній зустрічі будуть отримувати по одному пазлику, який після 16 теми складеться у цілість.

Ну а все решта вже на місці!

Чекаємо малеч з батьками у теплому храмі вже сьогодні на 18.00.