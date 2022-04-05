12:32 | 5.04.2022
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Новини Тернополя 

Біля Тернополя майже 6 годин ліквідовували пожежу

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Наслідки пожежі на свинокомплексі в селі Настасів.

5 квітня близько 05 ранку  сталася пожежа стайні на свинокомплексі в селі Настасів Микулинецької територіальної громади. До місця події були направлені рятувальники.

Додатково на місце пожежі був направлений черговий караул, а також залучено добровільну пожежну команду місцевого агропідприємства на пожежній автоцистерні. О 06:37 пожежу локалізовано на площі 2000 м кв.

Загалом залучено 5 одиниць техніки та 18 рятувальників. О 10:58 пожежу ліквідовано.

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