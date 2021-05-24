«Золота ніч» Івана Марчука може стати найдорожчим лотом київського аукціону

З 24 травня по 1 червня в аукціонному домі «Золотое Сечение» (Київ, вул. Первомайського, 4) пройде 48 аукціон колекційного класичного та сучасного мистецтва Classic & Contemporary Art. Всього на торги буде виставлено 56 лотів.

Одним із топ-лотів аукціону є нічний пейзаж Народного художника України, Івана Марчука. Естімейт роботи розміром 68 х 78 см складає $ 60-90 тисяч. Якщо твір буде продано в рамках оціненої суми – він стане найдорожчим лотом творчості художника. Станом на сьогодні, найдорожчою роботою Марчука є натюрморт «Човни цвітом поросли», 1981. Який влітку 2020 року було продано на відкритих торгах у Києві за $ 56,100.

«Картина Івана Марчука «Золота ніч», виконана 1981 року акрилом, в неповторній манері «пльонтанізму», у період творчого розквіту майстра.

Дана композиція за усіма критеріями є виразною та знаковою у творчості художника. На полотні зображено захід сонця над українським селом, що в’ється поруч з річкою, яка дуже нагадує за ландшафтом канівщину над Дніпром.

«Золота ніч» Івана Марчука – є оригінальним і впізнаваним твором майстра за усіма, характерними для його творчості ознаками. Воно стане достойною окрасою будь-якої цінної колекції.», зазначається в каталозі аукціонного будинку.

Відкрита для відвідувачів передаукціонна виставка розпочне свою роботу разом із стартом онлайн-аукціону. Ставки будуть прийматися у режимі «тихого аукціону» в залі аукціону та на сайті www.gs-art.com. Колекціонери та поціновувачі мистецтва матимуть змогу побачити виставку протягом тижня, до 1 червня включно.

Виставка та тихий онлайн-аукціон працюватимуть з 11.00 до 19:00 без вихідних. Вхід – вільний.