У Тернополі на двох пішохідних переходах автівки збили людей

24 листопада у Тернополі сталося дві ДТП в межах пішохідного переходу. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Так, о 10.40 бригада швидкої виїжджала на вул. С. Бандери в Тернополі, де надавала допомогу 19-річному пацієнтові. На пішохідному переході його збило авто «Хонда». Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, саднами скроневої ділянки голови потерпілого, після наданої допомоги, доставлено у травмопункт.

Ще одна схожа пригода трапилася о 19.29. Бригада швидкої виїжджала на вул. Тарнавського, де надавала допомогу 48-річній пацієнтці, яку на пішохідному переході збило авто. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою травмою поперекового відділу хребта потерпілу, після наданої допомоги, доставлено у травмопункт.