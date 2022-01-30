1+1 відтепер можна дивитися онлайн

Телеканал 1+1 є найбільшим приватним телевізійним каналом України. Його доля в ефірі складає приблизно 8-9%. Канал транслюється на території країни та за її межами. Нещодавно мобільний оператор Київстар запропонував власним абонентам додаткову послугу — 1+1 дивитися онлайн. Для цього потрібен лише інтернет, а також гаджет, за допомогою якого безпосередньо можна підключитися до мережі та відтворити відеоряд.

Безперечною перевагою послуги є те, що перегляд телеканалу не зобов’язує користувача бути прив’язаним до конкретної географічної точки. Дивитися канал можна будь-де, де є підключення до інтернету.

Контент телеканалу 1+1

Телевізійний канал 1+1 (у народі його називають «плюси») позиціюється як сімейний. В його ефірі багато розважальних шоу, різноманітних серіалів та фільмів. Канал показує як продукцію власного виробництва, так і куповану. Що стосується шоу, то більшість із них є власною розробкою редакції телеканалу. До найбільш популярних і актуальних на цей час передач слід віднести:

Сніданок з 1+1;

Телевізійна служба новин (ТСН);

Голос країни;

Голос. Діти;

Танці з зірками;

Світ навиворіт;

Вечірній квартал;

Жіночий квартал;

Ліга сміху.

Серіали власного виробництва:

День народження Буржуя;

Останній москаль;

Хазяйка;

Центральна лікарня;

Матусі та багато інших.

Канал має власну групу випуску новин. Основний випуск транслюється о 19:30 щодня. Він є одним із найавторитетніших серед українських громадян.

Як дивитись 1+1 онлайн?

Для того щоб підключити послугу онлайн-трансляції каналу 1+1 на смартфоні, необхідно, по-перше, мати номер Київстар. Безпосередньо підключення може бути здійснено двома способами. Перший — через особистий кабінет на сайті Київстар. Другий — за допомогою телефонного дзвінка у службу підтримки абонентів. Перед підключенням необхідно ознайомитись с тарифами та умовами використання послуги. Після оплати та заповнення всієї необхідної інформації (насамперед потрібен номер мобільного телефону) вона буде підключена автоматично.