1+1 відтепер можна дивитися онлайн
Телеканал 1+1 є найбільшим приватним телевізійним каналом України. Його доля в ефірі складає приблизно 8-9%. Канал транслюється на території країни та за її межами. Нещодавно мобільний оператор Київстар запропонував власним абонентам додаткову послугу — 1+1 дивитися онлайн. Для цього потрібен лише інтернет, а також гаджет, за допомогою якого безпосередньо можна підключитися до мережі та відтворити відеоряд.
Безперечною перевагою послуги є те, що перегляд телеканалу не зобов’язує користувача бути прив’язаним до конкретної географічної точки. Дивитися канал можна будь-де, де є підключення до інтернету.
Контент телеканалу 1+1
Телевізійний канал 1+1 (у народі його називають «плюси») позиціюється як сімейний. В його ефірі багато розважальних шоу, різноманітних серіалів та фільмів. Канал показує як продукцію власного виробництва, так і куповану. Що стосується шоу, то більшість із них є власною розробкою редакції телеканалу. До найбільш популярних і актуальних на цей час передач слід віднести:
- Сніданок з 1+1;
- Телевізійна служба новин (ТСН);
- Голос країни;
- Голос. Діти;
- Танці з зірками;
- Світ навиворіт;
- Вечірній квартал;
- Жіночий квартал;
- Ліга сміху.
Серіали власного виробництва:
- День народження Буржуя;
- Останній москаль;
- Хазяйка;
- Центральна лікарня;
- Матусі та багато інших.
Канал має власну групу випуску новин. Основний випуск транслюється о 19:30 щодня. Він є одним із найавторитетніших серед українських громадян.
Як дивитись 1+1 онлайн?
Для того щоб підключити послугу онлайн-трансляції каналу 1+1 на смартфоні, необхідно, по-перше, мати номер Київстар. Безпосередньо підключення може бути здійснено двома способами. Перший — через особистий кабінет на сайті Київстар. Другий — за допомогою телефонного дзвінка у службу підтримки абонентів. Перед підключенням необхідно ознайомитись с тарифами та умовами використання послуги. Після оплати та заповнення всієї необхідної інформації (насамперед потрібен номер мобільного телефону) вона буде підключена автоматично.