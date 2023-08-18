AirPods pro – запорука вашого максимального комфорту

AirPods pro – це безумовно одна з кращих розробок від Apple, яка завоювала вже свою велику аудиторію прихильників. Зовнішній вигляд тут дуже впізнаний: глянцевий корпус, елемент хромований на ніжці, яка зроблена таким чином, що вона не торкається вуха, що дуже зручно. На відміну від попередніх моделей, як AirPods та AirPods 2, ці навушники оснащені силіконовими насадками трьох розмірів. У вас буде можливість вибрати ті, які краще сидять у вусі. Розробники AirPods pro постарались тут і із нововведеннями – додали декілька важливих функцій.

Функція активного шумопоглинання

Apple AirPods pro – це неймовірно легкі навушники, які мають функцію шумопоглинання. В таких навушниках зручно слухати музику в метро, маршрутці, ніякий сторонній шум зовні вам не завадить. Відмінний варіант для робітників галасливого офісу – якщо потрібно сконцентруватися на робочому процесі. Таке приборкання зовнішніх звуків відбувається завдяки тому, що мікрофон виявляє зовнішній звук, а динаміки на цей шум виробляють такі собі “антишуми”.

Прозорий режим

Достатньо клацнути на ніжку пристрою, і ви переходите на режим прозорості. Тут вже крім музики, ви можете справно орієнтуватися в навколишній дійсності та чути, що відбувається навкруги.

Захист від води

AirPods першого покоління не наділені ніяким захистом від води. Це прерогатива тільки pro. Навушники AirPods мають захист від великих бризок води та можуть витримувати короткочасне занурення. Але це не стосується кейса. Тут не потрібно ризикувати. Перед тим, як занурювати навушники в кейс, переконайтеся, що вони сухі.

Як працюють Apple AirPods pro?

Які ж кроки потрібно зробити, щоб налаштувати навушники до роботи? Для того, щоб почати використовувати AirPods pro вперше, потрібно під’єднати пристрій до вашого айфона. Розгляньмо порядок дій покроково.

1. Навушники покласти біля смартфона. Можна навіть не виймати їх із кейса, достатньо просто відкрити кришку.

2. Відкрити програму Налаштування на вашому телефоні.

3. Натиснути кнопку “Підключити”.

4. На екрані з’являється спеціальна інструкція для налаштування AirPods pro. Натисніть “З’єднати”, та виконайте всі дії згідно з прописаним на вашому екрані.

5. Після цього натисніть “Готово”.

6. Якщо на вашому айфоні налаштована функція “Hey Siri”, то можна під’єднатися через неї.

7. Також AirPods pro ідеально функціонують з усіма представниками яблучного сімейства.



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