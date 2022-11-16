Ароматна парфумерія – образ та стиль в одному флаконі

Деякі люди ніколи не думали про те, наскільки широкий світ запахів та ароматів, скільки всього можна поєднати, щоб у результаті створити оригінальний образ для людини. Інколи виробники створюють цілі сімейства унікальних запахів, щоб задовольнити бажання навіть найвибагливіших покупців. Кожен у результаті може знайти аромат, що підходить саме йому.

Оригінальна парфумерія поставляється від таких виробників як Dolce&Gabbana, Givenchy, Lacoste, Montale, Versace, Yves Saint Laurent та інших брендів. Тут на сайті https://parfumcity.com.ua/ua можна окремо проаналізувати пропозиції кожного бренду, а також вказати категорію чоловічих, жіночих парфумів, унисекс та ті аромати, які підходять для дітей. Безліч товарних позицій спрощує аналіз та остаточний підбір.

Різновиди парфумерії

При виборі власного запаху необхідно ознайомитися з величезним набором рішень, після чого зробити остаточний вибір необхідної категорії. Основний поділ залежить від кількості спирту та основного концентрату:

1. Духи . Концентрована продукція із вмістом від 15 до 40% основного компонента. Найчастіше випускаються у невеликих флаконах, де немає розпилювача;

2. Туалетна вода . Від 5 до 15% ароматного концентрату поряд із показником 95-85% спирту. Такі аромати віддають запах протягом трьох годин;

3. Парфумована вода . Найбільш стійкий та популярний сегмент продукції на ринку. У складі є від 10 до 20% ароматичних речовин. Велика насиченість дозволить віддавати запах протягом 4 годин;

4. Одеколон . Об’ємні флакони з розпилювачами, де концентрація від 3 до 8%;

5. Сухі духи . Виготовляються на восковій основі, а у складі є добірні ефірні олії;

6. Масляні парфуми . Спирт у складі відсутній, а сама продукція максимально концентрована. Витрачаються економно.

Якщо немає впевненості у покупці конкретного аромату, завжди можна ознайомитись із пробниками та оцінити якість запаху.

Де замовити ароматні бренди?

Пропозицій на сайті parfumcity.com.ua достатньо, щоб зробити правильний вибір та організувати покупку в будь-яку точку України. Вибрати відповідний аромат не складе труднощів, тим більше допомогу в цій справі можуть запропонувати досвідчені консультанти та менеджери.

Каталог включає пропозиції із різними формами випуску. Попереднє вивчення класифікації ароматів сприятиме правильному та вдалому вибору. Вигідні умови оплати та доставки є додатковим плюсом магазину.