У Тернополі переселенець агітував за росію

Служба безпеки України викрила жителя Тернопільщини, який активно поширював у своєму оточенні наративи російської пропаганди та виправдовував збройну агресію рф.

Слідчими СБУ встановлено, що 28-річний уродженець м. Селідове після повномасштабного вторгнення російських загарбників в Українупереїхав разом із родичами у Тернопіль, де оселився у гуртожитку одного із навчальних закладів міста як внутрішньо переміщена особа.

Перебуваючи у громадських місцях та спілкуючись із мешканцями і персоналом гуртожитку, зловмисник публічно закликав їх до підтримки дій та рішень держави-агресора, а також переконував своїх співрозмовників у правомірності тимчасової окупаціїрф територій на сході та півдні України.

Наразі агітатору повідомлено про підозру за ст. 111-1(колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на перевірку ймовірної причетності до деструктивної діяльності підозрюваного представників спецслужб РФ.

Викриття та документування діяльності пропагандиста здійснювали співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.