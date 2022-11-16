У Тернополі засудили чиновника офісу водних ресурсів

4 протоколи про корупційні правопорушення щодо 1 особи – чиновника з водних ресурсів оштрафовано через дії в умовах конфлікту інтересів



Тернопільським міськрайонним судом визнано винним посадовця Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області у вчиненні адміністративних правопорушень за ч. 1, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП та оштрафовано у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Чотири протоколи про правопорушення, пов’язані з корупцією, щодо цієї особи розглянуті судом за участі прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Встановлено, що чиновник вчинив дії в умовах реального конфлікту

інтересів, преміювавши самого себе за жовтень-листопад 2020 року на 46 тис грн, не повідомивши при цьому керівництво про наявність конфлікту інтересів у своїх діях.

Рішення суду ще не вступило в законну силу.

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