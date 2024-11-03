17:14 | 3.11.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі горіла квартира у багатоповерхівці

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У Тернополі рятувальники оперативно загасили пожежу в багатоповерхівці, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Сьогодні о 12:37 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в шестиповерховому житловому будинку на вул. Іванни Блажкевич. Загорання виникло у квартирі на третьому поверсі. На час прибуття рятувальників полум’я охопило площу 35 м², знищивши меблі, речі домашнього вжитку та пошкодивши облицювання стін і стелі.

Завдяки злагодженим і професійним діям тернопільських вогнеборців 🔥👩‍🚒 пожежу вдалося ліквідувати вже о 12:48. Під час гасіння з верхніх поверхів будинку евакуювали 20 осіб 🚶‍♂️🏃‍♀️, а квартиру врятували від повного знищення.

Причину займання та розмір матеріальних збитків наразі встановлюють фахівці. 🔍💼

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