У Тернополі горіла квартира у багатоповерхівці

У Тернополі рятувальники оперативно загасили пожежу в багатоповерхівці, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Сьогодні о 12:37 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в шестиповерховому житловому будинку на вул. Іванни Блажкевич. Загорання виникло у квартирі на третьому поверсі. На час прибуття рятувальників полум’я охопило площу 35 м², знищивши меблі, речі домашнього вжитку та пошкодивши облицювання стін і стелі.

Завдяки злагодженим і професійним діям тернопільських вогнеборців 🔥👩‍🚒 пожежу вдалося ліквідувати вже о 12:48. Під час гасіння з верхніх поверхів будинку евакуювали 20 осіб 🚶‍♂️🏃‍♀️, а квартиру врятували від повного знищення.

Причину займання та розмір матеріальних збитків наразі встановлюють фахівці. 🔍💼