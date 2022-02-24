08:31 | 24.02.2022
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Бізнес-Погляд 

БЕРЕЗЕНЬ – МІСЯЦЬ ПРОФІЛАКТИКИ ОНКОЛОГІЇ ПРЯМОЇ КИШКИ!

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Онкологія – це страшна хвороба, яка забирає мільйони людських життів щороку.

Злоякісні пухлини є причиною високої смертності (поступаючись першістю лише захворюванням серцево-судинної системи). Онкологія може формуватися практично в будь-якій частині тіла людини.

ОНКОЛОГІЧНИЙ СHECK-UP – це комплексне діагностичне дослідження, спрямоване на виключення чи раннє виявлення серйозних порушень внутрішніх органів та систем (пухлинних захворювань).

МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» піклується про пацієнтів, тому весь 2022 рік ми присвячуємо профілактиці виникнення онкологічних та серцево-судинних захворювань.

У березні закликаємо вас потурбуватись про здоров’я прямої кишки та всього товстого кишківника та пропонуємо вам два варіанти обстежень.

 

Пакет «Базовий»

Пакет «Розширений»

Консультація проктолога з відеоаноскопією

Колоноскопія

Консультація проктолога з відеоаноскопією

УЗД органів черевної порожнини 

Колоноскопія

Онкомаркер колоректальної аденокарциноми (СА 242)

Кал на приховану кров 

1930 грн          1349 грн

2870 грн           2009 грн



Приходьте. Проходьте. Перевіряйте. Профілактуйте. Обстежуйтесь самі, а також обстежуйте своїх близьких. Ваше життя – у ваших руках.

Запис за номером (068) 752 52 52 чи (0352) 52 52 52.

 

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