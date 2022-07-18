Доставка квітів в Мюнхен для улюблених на відстані

Квітковий салон Annetflowers продовжує зростати та розвиватися, дарувати клієнтам позитивні емоції, незважаючи на складні часи. Пропонуємо скористатися міжнародною доставкою квітів за вигідними цінами. Якщо необхідно привітати зі святом партнера з бізнесу, колегу, маму, дружину, подругу, інтернет-магазин допоможе з вибором подарунка, який запам’ятається назавжди та принесе незабутні миті щастя. У каталозі представлені різні варіанти: квіти в коробці, крафтовому папері, кошику, набори фруктів, солодкі подарунки. Служба доставки «Аннетфловерс» подбає про те, щоб ви вчасно отримали подарунок.

Подаруйте троянди коханим

Доставка квітів можлива протягом дня. Відправимо композицію додому одержувачу, готель, на ресепшн, державну установу і т.д. Після здійснення повної оплати квіти надсилаються на адресу, вказану при оформленні замовлення.

Пропонуємо до подарунків додати приємне доповнення у вигляді листівки з побажаннями. Відправлення квітів можливе до Мюнхена https://www.annetflowers.com.ua/mezhdunarodnaya-dostavka/germaniya/myunhen/ а також Франкфурт-на-Майні, Гамбург, Нюрнберг, Дюссельдорф, Кельн та інші міста.

Які композиції з троянд можна замовити:

101 троянда, 51 троянда, 35 троянд;

троянди в коробці, доповнені солодощами;

троянди в кошику із фруктами, алкогольним компліментом.

Букети оформляємо з урахуванням модних тенденцій, віянь. А також пропонуємо авторські композиції, створені нашими флористами.

Швидка доставка букета по Мюнхену

Оперативна доставка квітів, фруктів – вигідна пропозиція квіткового салону “Аннетфловерс”. Фруктові кошики, продуктові набори, квітковий мікс, солодкі компліменти та інші варіанти подарунків можна подати на різні заходи. У тому числі – на відзначення значних дат. Варіанти пакування бувають різні. Все залежить від індивідуальних переваг, типу композиції https://www.annetflowers.com.ua/mezhdunarodnaya-dostavka/germaniya/

Щоб скористатися послугою міжнародної доставки, необхідно:

визначитися з тематикою урочистого заходу та вибрати відповідну квіткову модель;

додати букет, що сподобався, в кошик і підтвердити замовлення;

менеджер зв’яжеться з вами для уточнення деталей, за потреби вкажіть додаткові побажання до подарунка;

вкажіть контактні дані одержувача та адресу доставки;

оплачуйте квіти одним із запропонованих варіантів.

Якщо цікавить індивідуальний збір букета, дзвоніть. Запропонуємо можливі варіанти.