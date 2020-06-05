Куди зникає гуманітарна допомога з-за кордону?

Благодійні фонди, які належать родині радника міністра Авакова, регулярно отримують великі партії гуманітарної допомоги з-за кордону. Переважно це вживаний одяг, дитячі іграшки та білизна. Наприклад, лише фонду «Надія живе», засновником якого є син радника міністра внутрішніх справ, протягом останніх 7 місяців надійшло 10 вантажів з Польщі. Проте, частина організацій, якій згодом мали безоплатно передати вживані речі, допомогу не отримала. Як це коментує керівництво фонду – у новому блозі “Таємниці Слідства”.

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