Brocard – ароматы для смелых и уверенных в себе мужчин

Любой мужчина может подчеркнуть своим ароматом мужественность и обаяние, непреклонность характера и свою уверенность. Поэтому мужские духи представлены разнообразными нотками для раскрытия неповторимых образов. Одни мужские духи добавят романтики и чувственности, другие привнесут дерзости и игривости. Выбрать подходящий вариант туалетной воды каждый представитель сильного пола сможет в каталоге Интернет-магазина Brocard.

На сайте можно найти парфюм, который содержит такие типы запахов: шипровый; фужерный; морской; кожаный; алкогольный; зеленый.

Шипровый и фужерный похожи, к ним можно отнести ароматы, напоминающие дубовый мох, бергамот, пачули. Фужерный более терпкий и пряный, его ни с чем не спутаешь. Кумарин и лаванда сделают композицию уникальной и незабываемой. Морские обладают легкостью, от них веет прохладой и соленостью. В них можно также почувствовать ветер, цитрус и амбру, что сотворит глубокое ощущение. Кожаные привлекают дымностью и копченостью, бывают с горьким оттенком.

Одними из самых популярных являются зеленые, ведь считаются универсальными и подойдут на любой случай. Это скошенное свежее сено, влажная трава, листья табака напомнят шипровый и фужерный ароматы, но без свойственной им горечи. Алкогольные —для смелых, утонченных и роскошных парней.

Мужской одеколон для разнообразия часто смешивают со сладкими элементами. Фруктовые будут смягчать и освежать, украсят характер сочностью и насыщенностью. Такого же эффекта можно добиться и со съедобными. С крафтовые требуют особого внимания. Это необычная парфюмерия, которая подходит не всем. Букет из бензина, мокрой земли или асфальта, несомненно, станет изюминкой.

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