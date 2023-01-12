Бизнес на конопле в Украине: какие особенности он имеет?

Инвестиции в сельское хозяйство весьма рискованны, но, если подойти к делу основательно, реально получить хорошую прибыль. Начинающим фермерам стоит купить купить семена конопли и рассмотреть перспективу выращивания растений. Данная культура отличается неприхотливым нравом, не требует использования пестицидов, успешно растет в грунтах различного качества. К посадке разрешаются сорта не психотропные, в которых содержится менее 0,1% тетрагидроканнабинола. С перечнем разрешенных сортов можно ознакомиться в НААН, также к кандидату выдвигаются особые требования, которым он должен соответствовать. Например, не иметь судимости и не стоять на учете в наркодиспансере. Но всем ли фермерам подойдет данное растение? С чего начать свой путь?

Не стоит экспериментировать

Опытные бизнесмены в сфере выращивания конопли говорят о том, что перед посевом важно определиться с местом сбыта. Например, найти иностранных партнеров и наладить экспорт, либо реализовывать сырье в Украине, заключив договор с одной из фабрик по переработке. Некоторые предприниматели не только владеют посевами, но и занимаются производством продукции на основе конопли. Это не всегда выгодно, потому что отдельные части растения могут не подходить для отрасли. Соответственно, фермер понесет убытки, если не сможет самостоятельно реализовать культуру целиком. Поэтому важно сначала определиться со сбытом, и только после заниматься оформлением пакета документов для получения разрешения на данный вид деятельности.

Какие части растения пригодны к реализации

К переработке пригодны все части технической конопли. Стебли в основном становятся сырьем для текстильной промышленности, в этом случае производить переработку растений необходимо до созревания зерен. Если же целью фермера является переработка стеблей для производства строительных материалов, то имеет смысл дождаться семян. Стебли станут более волокнистыми и грубыми, как раз, то что нужно, для производства утеплителя или матрасов. Также из стеблей получают костру. Она пригодна для строительства, может использоваться для изготовления пеллетов или организации подстилок для крупного рогатого скота.

Но самое ценное в технической конопле – семена. И чем маслянистее сорт, тем лучше для сбыта. Из семян изготовляют масло, а жмых перерабатывают на корм для рыб или протеин, наполняют лузгой подушки. Некоторые люди варят из семян конопли кашу, а также добавляют в любимые блюда, из листьев и корней получают травяные смеси. В общем, путей реализации множество, главное – найти свой.