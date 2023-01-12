На Тернопільщині суд оштрафував матір дитини, яка займалась булінгом у школі

На Тернопільщині в закладі середньої освіти в селі Товсте учні 6 – го класу знущалися над своєю однокласницею систематично їх ображали та використовували нецензурну лайку та обзивали повією. Про це йдеться в постанові Заліщицького районного суду.

“В приміщенні ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Товсте, було здійснено булінг, який полягав у фізичному насильстві, а саме нанесенні штовхання та психологічному насильстві, що виразилося у приниженні честі та гідності малолітньої”,- йдеться в постанові суду.

В судовому засіданні мати кривдника вину визнала, щиро розкаялася, суду пояснила, що вони вибачилися перед батьками потерпілої, провела з сином виховну бесіду в ході якої дитина запевнила, що виправиться та більше не допустить такої поведінки на майбутнє.

Суд визнав матір учня 6 класу винною та оштрафував її на 850 грн. Також вона заплатить 496 грн судового збору.