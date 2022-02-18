21:40 | 18.02.2022
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Бізнес-Погляд 

Candela – дві ділянки за ціною ОДНІЄЇ!

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«Золотий стандарт» лазерної епіляції в світі Candela GentleLase Pro-U – вперше у Тернополі та тільки в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»!

Ідеальна епіляція – це як вічна любов.
Всі про неї говорять, але мало кому пощастило її випробувати. Саме ми допоможемо вам це виправити. Апарат Candela – єдиний лазер, результатами якого задоволені абсолютно всі! 

Ви ще не спробували? Саме час, адже зараз перша процедура за привабливою ціною! 

Спеціальна пропозиція в «Оксфорд Медікал Тернопіль»!

2 ділянки за ціною однієї!!! 

Верхня губа + пахви – 750 грн 449 грн!!!

Пахви + глибоке бікіні – 1300 грн 849 грн!!!

Глибоке бікіні + ноги повністю – 2500 грн 1649 грн!!!

Термін дії 01.03.2022 – 15.03.2022 р.

Телефонуйте за номером (068) 752 52 52 чи (0352) 52 52 52 та мерщій записуйтесь!

 

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