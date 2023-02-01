CEO бренду Pin Up про кар’єру в IT-сфері

IT-сектор України виявив високу стійкість у важких умовах, що настали через воєнні дії. Попри всі труднощі, компанія Pin Up змогла не лише встояти, а й допомогти ЗСУ. Для багатьох 2022 став моментом переосмислення свого досвіду, цінностей і поставлених завдань. Марина Ільїна розповіла про свій шлях, створення бренду Казино Пін-Ап та багато інших моментів.

Про успішних жінок у цифровій індустрії

Марина Ільїна здобула освіту маркетолога в національному університеті Луганська. Саме цей вибір дозволив швидко розібратися у теоретичних аспектах налагодженого бізнесу.

Перший напрямок був пов’язаний з гемблінг-індустрією. Довелося зіткнутися з великою кількістю стереотипів, властивих ігровому бізнесу. Вона зацікавила мене тим, що рухається не за шаблонами, а багато в чому стає інноватором і задає тренди – ділиться своїм досвідом Марина Ільїна.

Практично одразу вирішила, що потрібно розвивати свою кар’єру у цьому напрямі. Почала працювати як менеджер в IT-компанії. Вона розробляла якісне програмне забезпечення, пов’язане з основними завданнями маркетингу.

Про сучасний гральний бізнес та сутність відповідальності

Сучасний ігровий бізнес представлений високотехнологічними рішеннями. Хороша, продумана механіка дозволяє запускати створений проєкт на будь-який мобільний пристрій. Перед операторами стоїть завдання надати повний спектр емоцій, але зберегти тривалі відносини.

Найбільшої уваги приділяється швидкості надання послуг. Програмне забезпечення має швидко завантажуватися, всі найважливіші елементи інтерфейсу завжди бути під рукою.

Часто зустрічається ситуація, що багато гравців втратили велику суму грошей. Жоден легальний оператор не шукає клієнта, який за один раз втратить усі свої заощадження.

Сутність відповідальної гри базується на застосуванні великої кількості різних функцій. Наприклад, користувач може заблокувати на певний термін свій обліковий запис або обмежити суму грошей, яку можна витратити на ставки. Гемблінг вважається відмінним способом проведення часу, що дозволяє отримати хороші емоції.

Все, що відбувається всередині системи, контролюється. Застосовувані технології дозволяють збирати велику кількість інформації. Оператор відстежує все необхідне для обраних груп користувачів. Подібний підхід виключає ймовірність, що деякі гравці надмірно захоплюватимуться.

Один з ефективних методів контролю полягає у формуванні регіональних баз гравців. Після завантаження кожен користувач може обмежити доступ до будь-якої азартної платформи. Ця база також працює у рамках Pin Up.

Сьогодні компанія Pin Up вважається глобальним продуктом. Він стає доступним у всьому світі. Його було отримано за співпраці маркетологів, програмістів. Для прийняття рішень було зібрано велику кількість інформації про клієнтів.